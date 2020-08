Mit Baby Zoe: Lena Gercke gibt (kleinen) Einblick ins Mama-Leben

Mit den Worten "Willkommen auf der Welt, kleines Mädchen Zoe", verkündete Model und Moderatorin Lena Gercke (32) vor rund drei Wochen auf Instagram, zum ersten Mal Mutter geworden zu sein. "Worte können nicht beschreiben, wie dankbar wir sind." Die Geburt des Töchterchens sei das beste Geburtstagsgeschenk für den Vater, schrieb sie weiter. Offensichtlich kam die kleine Zoe just am 35. Geburtstag des Papas - Gerckes Freund Dustin Schöne - am 6. Juli zur Welt.