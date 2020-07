Barbara Meier: Erst vor wenigen Tagen Mama geworden, gibt es wieder Grund zur Freude

Im Sommer 2019 haben die ehemalige "GNTM"-Siegerin Barbara Meier und der österreichische Unternehmer Klemens Hallmann geheiratet, vor wenigen Tagen verkündeten die beiden schließlich die Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes. Auf Instagram teilte Meier ein Foto von den Füßchen des Mädchens. Auch den Namen ihres Nachwuchses hat sie bei dieser Gelegenheit verraten. "Unsere wunderschöne Tochter Marie-Therese hat das Licht der Welt erblickt. Wir sind unglaublich stolz und verzaubert von diesem süßen, kleinen Wesen." Der Name hat für das Paar eine besondere Bedeutung, wie Meier außerdem erklärte: "Nicht nur ihre Geburt, sondern auch ihr Name vereint unsere Familien: 'Marie' war Klemens unglaublich beeindruckende Großmutter und 'Theresia' meine wundervolle Oma."

Nur wenige Tage nach der Geburt gibt es für das Model erneut Grund zu feiern. Am 25. Juli wurde Meier nämlich 34 Jahre alt - und wie auf Instagram zu sehen war - reichlich beschenkt. "Ich habe so viele wunderschöne Blumen heute bekommen. Danke an all meine Freunde für die süße Überraschung! Aber eigentlich hätte ich gar keine Geschenke gebraucht. Hab ich mein schönstes Geschenk doch seit ein paar Tagen im Arm", schrieb die frischgebackene Mutter zu einem Foto, das sie mit Ballons und Blumen zeigt.