Lena Dunham über den Schmerz ihrer ungewollten Kinderlosigkeit

Die Hoffnung auf ein Baby habe sie selbst danach noch nicht aufgegeben - bis sie kürzlich erneut einen Fehlschlag verkraften musste: "Es stellte sich heraus, dass mein einziger verbleibender Eierstock nach allem, was ich durchgemacht hatte - die chemisch verursachten Wechseljahre, dutzende Operationen, meine frühere Drogenabhängigkeit - immer noch Eier produzierte", schrieb sie in ihrem Aufsatz für die Dezember-Ausgabe des Magazin Harper's Bazaar. "Hätten wir sie erfolgreich entnommen, so wären sie möglicherweise mit Spendersamen befruchtet und von einer Leihmutter ausgetragen worden."

Die Schauspielerin musste schlussendlich aber erneut eine Enttäuschung verarbeiten. "Ich habe inmitten einer Pandemie erfahren, dass keines meiner Eier lebensfähig war", so Dunham. Der Arzt habe ihr sagen müssen, dass fünf der sechs Eier nicht befruchtet werden konnten und das sechste Chromosomenprobleme aufwies. "Ich trocknete mir die Augen ab und dankte ihm immer wieder", schrieb sie. "In meinem Kopf habe ich es bereits meinen Eltern erzählt." Sie habe immer davon geträumt, Kinder zu bekommen.

Großer Leidensdruck

Anfang 2016 hatte sie erklärt, aus gesundheitlichen Gründen vorübergehend beruflich kürzerzutreten. Wenig später musste sie sich im Krankenhaus einer Operation unterziehen, weil eine Eierstockzyste geplatzt war. Ihre gesundheitlichen Probleme habe sie lange nicht daran hindern lassen wollen, ihren großen Wunsch Realität werden zu lassen, erklärt sie im Essay. Als Kind sei sie "sicher gewesen zu bekommen, was sie will, denn das sei immer so gewesen".