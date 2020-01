Lena Dunham: Dating-Pause nach Trennung und geplatzter Verlobung

Nach ihrer Trennung habe sie versucht, den Schmerz "wegzudaten". So habe Kurzzeitbeziehung auf Kurzzeitbeziehung gefolgt, bis sie sich schließlich gar verlobte. Am Ende des Tages habe sie aber gemerkt, dass es die Liebe zu sich selbst war, die ihr gefehlt hatte. Aktuell mache sie deshalb eine "wohlverdiente Dating-Pause", so die 33-Jährige. Mittlerweile sei sie seit über einem Jahr single, was ihr viel "Klarheit gebracht habe". "Die Leute sagen heute zu mir: 'Oh Gott, du hattest über ein Jahr lang keinen Sex!' aber ich antworte ihnen, dass es sehr heilsam ist", so Dunham.

Die Schauspielerin hatte vor etwa fünf Jahren in einer Talkshow gesagt, sie wolle nicht heiraten, bevor auch Homosexuelle in den USA die Ehe schließen könnten. "Die Idee, eine Feier zu haben, die nicht von allen Menschen in meinem Leben, die ich liebe, geteilt werden kann, fühlt sich für mich nicht wie eine echte Feier an." Wenig später war die Ehe für alle geöffnet worden.