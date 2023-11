8 Monate nach angeblicher Verlobung: "Schockierende" Trennung bei Lana del Rey

"Ich bin im Moment definitiv nicht verliebt. Nein", erklärte sie. "Absolut nicht verliebt. War ich schon, aber nein."

Lana del Rey spricht über "schockierende" Trennung

Zu Beginn des Gesprächs verriet sie außerdem, dass die kürzliche Trennung sie "schockiert" habe. "Ich werde keine Namen nennen und was auch immer, aber dieser jemand hat mich wirklich schockiert, diese Person. Das war das Ende einer Beziehung." Den Vorfall mit ihrem "frischen" Ex nannte sie eine "schwer zu schluckende Nuss".

➤ Lesen Sie hier mehr dazu: Vorwürfe auf Instagram: Brad Pitt von Sohn Pax als "verabscheuungswürdig" beschimpft

Winiker erwähnte sie mit keiner Silbe, fügte aber hinzu, dass sie seit Juli nicht mehr an Liebe gedacht habe. "Das ist mir in den letzten fünf Monaten [...] nicht in den Sinn gekommen", erzählte die Musikerin. Auf die Frage, ob sie sich ein Leben "ohne Bindung an die romantische Liebe" vorstellen könne, erklärte Lana, was passieren muss, bevor sie sich einem Partner gegenüber verpflichten kann. Sie müsse in der Region ihres Solarplexus' ein Wissen verspüren, "bevor ich mich romantisch auf ein stärkeres Verlangen einstellen kann. Denn wenn man nicht unbedingt eine Verbindung zu dem Gehsteig verspürt, auf dem man geht, bleibt die Liebe dort drüben".