Lana del Rey: Fulminantes Comeback und private Neuigkeit

Fans von Lana del Rey haben seit Kurzem allen Grund zur Freude: Die Musikerin hat am 24. März ihr neuntes Studioalbum mit dem Titel "Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd" herausgebracht. Das letzte Album der gebürtigen New Yorkerin war 2021 erschienen. Zuletzt hatte sie sich weitgehend aus der Öffentlichkeit verabschiedet, umso fulminanter ist nun das Comeback der Sängerin.

Lana del Rey: Erfolgreichster Platten-Start seit 2015

Del Reys neues Studioalbum feierte den erfolgreichsten Verkaufsstart in den USA seit dem Erscheinen ihrer Platte "Honeymoon" (2015) vor acht Jahren. Damals debütierte die LP auf Platz zwei der Billboard 200-Charts und verkaufte sich innerhalb der ersten Woche rund 116.000 Mal. Eine Woche nach der großen Veröffentlichung ist "Tunnel Under Ocean Blvd" in die Top 10 der Billboard 200-Charts gestiegen.