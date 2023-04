Ungeschminkt: Erkennen Sie diese Schauspielerin?

So erregte Sevigny 2003 mit dem Film "Brown Bunny" Aufsehen, als sie Oralverkehr an Vincent Gallo vollzog - was in den USA für Proteste sorgte. 2010 wurde das ehemalige Model für ihre Nebenrolle als fundamentalistische Mormonin und Ehefrau eines Polygamisten in der TV-Serie "Big Love" mit einem Golden Globe ausgezeichnet. In der britischen Fernsehserie "Hit & Miss" war sie als trans Auftragskillerin zu sehen.

Zum Vergleich: So sieht Chloe Sevigny aufgestylt und geschminkt auf dem roten Teppich aus: