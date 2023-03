Unerwartete Vorschrift für Kate könnte bei Krönung gesamte Kleiderordnung ändern

Der britische König Charles III wird am 6. Mai 2023 gekrönt. Die Zeremonie findet in der Westminster Abbey in London statt und wird vom Erzbischof von Canterbury geleitet. An der Seite des heute 74-jährigen Charles werde auch seine Königsgemahlin Camilla gekrönt.

Die Kronen von Charles und Camilla

Den Monarch und seine Frau wird man bei der Zeremonie mit historischem Kopfschmuck sehen: Charles wird die sogenannte "Edwardskrone" tragen, die auch schon die im September gestorbene Queen Elizabeth II bei deren Krönung im Jahr 1953 auf ihr Haupt gesetzt bekam. Charles werde im Rahmen der Zeremonie aber auch die "Imperial State Crown" tragen, die bei den Trauerfeierlichkeiten für die Queen auf deren Sarg platziert worden ist, ließ der Palast wissen.