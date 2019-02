Lagerfeld: Das ausschweifende Leben seiner einzigen Liebe

Im Alter von 85 Jahren verstarb Karl Lagerfeld am Dienstag, den 19. Februar, in seinem Apartment in Paris. Die genaue Todesursache ist bislang unklar. Inzwischen gibt es allerdings erste Details zu Lagerfelds Beisetzung. Seinem Sprecher zufolge habe sich der Designer keine öffentliche Zeremonie gewünscht.

Lagerfeld wollte eingeäschert werden

Lagerfeld selbst hatte zu Lebzeiten erzählt, dass er eine Einäscherung geplant habe.

"Eine Beerdigung? Wie schrecklich! Es wird keine Beerdigung geben. Ich will verbrannt werden und meine Asche soll zusammen mit der meiner Mutter verstreut werden und mit der von Choupette, wenn sie vor mir stirbt", hatte der Modezar gegenüber der französischen Zeitschrift Numéro gesagt.

Im Tod vereint mit großer Liebe

Die französische Zeitung Le Monde erinnert zudem an Lagerfelds andere Äußerungen, dass seine Asche der seiner Mutter und der von Jacques de Bascher hinzugefügt werden solle. De Bascher war bis zu seinem Aids-Tod im Jahr 1989 Lagerfelds Lebensgefährte.

Die Asche des Verstorbenen ist an einem "geheim gehaltenen Ort", hatte Lagerfeld der Biografin de Baschers, Journalistin Marie Ottavi, einmal anvertraut. "Eines Tages wird man meine hinzufügen".

Gegenüber Ottavi hatte sich Lagerfeld erstmals über den Mann geäußert, der 18 Jahre lang sein Partner und die einzige Liebe seines Lebens gewesen ist.

"Er war der eleganteste Franzose, den ich je gekannt habe", erinnert sich Karl Lagerfeld in Ottavis Buch "Jacques de Bascher: Dandy de l`ombre" von Ottavi.

"Jacques de Bascher als junger Mann, das war ein Teufel mit dem Gesicht von Garbo", soll der Modezar erzählt haben. "Er hat sich anders als alle anderen gekleidet. Er war allen um Welten voraus. Er hat mich öfters als alle anderen zum Lachen gebracht. Er war das genaue Gegenteil von mir. Gleichzeitig war er aber auch unmöglich und verabscheuungswürdig. Er war perfekt. Er hat schreckliche Eifersuchtsdramen ausgelöst."