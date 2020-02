Lady Gaga zeigt sich verliebt auf Instagram

Vorab waren Bilder aufgetaucht, die sie mit dem Mann Hand in Hand beim Super Bowl am vergangenen Sonntag in Miami ( USA) zeigten. Es handelt sich um Unternehmer Michael Polansky, mit dem es der 33-Jährigen ernster zu sein scheint. Berichten zufolge ging das Paar auch zu Silvester gemeinsam aus und in Miami unterhielt sich Polansky bereits angeregt mit Gagas Mutter Cynthia Germanotta.

Zuvor war lange spekuliert worden, dass Lady Gaga ein Verhältnis mit "A Star Is Born"-Partner Bradley Cooper habe. Der gemeinsame Song "Shallow" hatte im vergangenen Jahr zwei Grammys gewonnen. Am vergangenen Sonntag wurden in Los Angeles erneut zwei Soundtracks von Lady Gaga mit Grammys ausgezeichnet.