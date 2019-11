Lady Gaga über psychische Erkrankung: "Habe mehrere Traumata erlitten"

Im Gespräch mit Winfrey erzählte sie zudem, dass sie im Alter von 19 Jahren wiederholt vergewaltigt worden sei. Im Laufe ihrer Karriere sei sie auf verschiedene Arten traumatisiert worden, so Lady Gaga. Seitdem leide sie an einer Posttraumatsichen Belastungsstörung und unter chronischem Schmerz, weshalb sie in ärztlicher Behandlung sei. Doch sie habe überlebt und "immer weiter gemacht". Eine Botschaft, die sie nun auch anderen mitgeben will. Außerdem möchte sie Menschen ermutigen, auf andere zuzugehen und ihn zu sagen, dass sie gesehen und gehört werden, wenn sie es brauchen.

Jemandem mitzuteilen, dass sie den Drang verspürte, sich selbst zu verletzen, habe die Situation damals entschärft, so Lady Gaga. "Jemand hat mir dann gesagt: 'Du musst mir das nicht zeigen, erzähl mir einfach: 'Wie fühlst du dich gerade in diesem Moment?'" Sie habe dann ihre Geschichte erzählen können, was geholfen habe. "Ich sage es mit viel Demut und Stärke: 'Ich bin sehr dankbar, dass ich es (Anm.: die Selbstverletzung) heute nicht mehr tue. Und ich will es auf keinen fall verherrlichen."

Lady Gaga spricht darüber, physisch, psychisch und auf emotionaler Ebene gelitten zu haben. Medikamente würden helfen, so die Sängerin, die aber der Meinung ist, dass es bei psychischen Erkrankungen zusätzlich Therapie brauche. "Da gibt es einen Anteil, den du selber machen musst", so Gaga.

Hilfe in akuten Krisen finden Sie unter anderem bei der Telefonseelsorge (142) sowie bei Rat auf Draht (147) und online: www.kriseninterventionszentrum.at & www.bittelebe.at.

In Wien gibt es u.a. auch rund um die Uhr die Psychiatrische Soforthilfe als Not- und Krisendienst unter der Rufnummer 01 / 31 330.