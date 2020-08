Lady Gaga verletzte Ariana Grande bei Tanzeinlage am Auge

"I'd rather be dry, but at least I'm alive" (etwa: Ich wäre lieber trocken, aber zumindest bin ich am Leben), singen die Musikerinnen und tanzen im fertigen Musikvideo durch den Regen, der wohl eine Metapher für die Tränen der beiden Frauen ist - Gaga verarbeitet traumatische Erlebnisse der Vergangenheit oft in ihrer Musik. Auch Grande hat in ihrer Karriere schlimme Erfahrungen gemacht. Dass "Rain on Me" am dritten Jahrestag des Selbstmordattentats veröffentlicht wurde, bei dem am 22. Mai 2017 auf einem Konzert von Grande in Manchester 22 Menschen und der Attentäter starben, ist vermutlich kein Zufall.