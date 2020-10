Kurz vor ihrem Begräbnis machte Prinz Charles abfällige Bemerkung über Diana

Prinz Charles soll eine abfällige Bemerkung über seine Ex-Frau Prinzessin Diana gemacht haben, nur wenige Tage nachdem die "Königin der Herzen" 1997 bei einem Autounfall tödlich verunglückt war. Das behauptet jedenfalls der Historiker Robert Lacey in seinem neuen Buch "Battle of Brothers: The Inside Story of a Family in Tumult", in dem er das vermeintliche Zerwürfnis zwischen Prinz Harry und seinem Bruder William sowie dem Rest der britischen Königsfamilie beschreibt.

Am 30. August 1997 verstarb Prinzessin Diana bei einem Autounfall mit ihrem damaligen Partner Dodi Al-Fayed und ihrem Fahrer Henri Paul in Paris. Obwohl ihre Ehe ein desaströses Ende genommen hatte, begab sich Prinz Charles nach dem Tod seiner Ex-Frau nach Paris, um die verstorbene Prinzessin nach Großbritannien zu holen. Begleitet wurde der Thronfolger von Lady Dianas Bruder Charles, dem neunten Earl of Spencer.

Charles hatte Streit mit Dianas Bruder

Äußerlich wirkte es, als würden die Angehörigen einander in der schweren Zeit beistehen. Als die Sprache auf Dianas Beerdigung gekommen sei, soll es zwischen Charles und Dianas Bruder jedoch zu Streit gekommen sein. Laut Lacey soll Letzterer dagegen gewesen sein, dass William und sein Bruder Harry hinter dem Sarg ihrer Mutter herlaufen sollten.

"Spencer war sich ziemlich sicher, dass Diana entsetzt gewesen wäre über die Idee, dass ihre Söhne eine solche Tortur ertragen müssten", zitiert das US-Magazin People aus dem neuen Buch des Historikers.