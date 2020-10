Intime Geständnisse: Prinz Charles' innige Beziehung zu Dienstmädchen enthüllt

"Ich habe ihr mögliches Dahinscheiden gefürchtet und nun sie eine gewaltige Kluft in mir hinterlassen", schrieb Charles. "Solch vitale und außergewöhnliche Seelen sind selten und ich fühle mich zutiefst gesegnet, dass Gott, der Herr, mir so eine himmlische Großmutter geschenkt hat, die mich so viele der wichtigsten Dinge im Leben gelehrt hat. Oh, wie sehr werden wir sie vermissen."

Doch auch an freudigen Ereignissen ließ Charles das Dienstmädchen teilhaben. So lud er Dawson persönlich zu seiner Hochzeit mit Diana ein, die am 29. Juli 1981 stattfand. "Vergiss nicht, vor der Hochzeit auf die Toilette zu gehen, es wird lange dauern in der Kathedrale", hatte er ihr scherzend mitgeteilt.

Nach Prinz Williams Geburt im Jahr 1982 schrieb der Sohn von Queen Elizabeth II. in seinem und Dianas Namen an Dawson: "Wir sind enorm gerührt, deinen sehr liebevollen Brief nach der Geburt unseres Sohnes erhalten zu haben und senden dir unseren wärmsten Dank. Die Reaktion auf die Neuigkeit war überwältigend und wirklich herzerwärmend und wir sind stolz und finden schnell heraus, was es bedeutet, Eltern zu sein."