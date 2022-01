Kristin Davis will "Sex and the City" zur Kindererziehung nutzen

"Sex and the City"-Star Kristin Davis stattete Sängerin Kelly Clarkson einen Besuch in ihrer Talk-Show ab. Beim gemeinsamen Plausch enthüllte die Schauspielerin, welche aktuell in der SATC-Fortsetzung der Hit-Serie "And Just Like That..." zu sehen ist, dass sie die Geschichten rund um Hauptfigur Carrie Bradshaw und ihre drei Freundinnen, ihr bei der Kindererziehung weiterhelfen würden.

Kristin Davis: "Sex and the City" als Erziehungshilfe?

Während die Kinder von Kristin Davis, die 10-jährige Gemma und der 3-jährige Wilson, die Sendung für Erwachsene bisher noch nie gesehen hatten, erzählte die Schauspielerin von einem Moment, als ihr ältestes Kind bemerkte, dass eine Person während eines Flugs neben ihnen "Sex and the City" mit ihrer Mutter im Flugzeug schaute.