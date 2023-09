Körpersprache-Experte darüber, wie sich Harrys und Meghans Ehe verändert hat

Die Invictus Games gehen am Samstag mit einer Abschlussveranstaltung zu Ende, zu der auch der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erwartet wird. Mehr als 500 Teilnehmer aus 21 Ländern treten in einer oder mehreren der insgesamt zehn Disziplinen an. Außerdem reisten zu dem einwöchigen Sportfestival mehr als 1.000 Familienangehörige und Betreuer an. Es findet zum ersten Mal in Deutschland statt.