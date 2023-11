Königliche Familie "zunehmend frustriert" wegen König Charles III.

Mitglieder der britischen Königsfamilie haben angeblich genug von der Zurückhaltung von König Charles III., sich mit seinem jüngsten Sohn, Prinz Harry, zu versöhnen. Für kommende Buch "Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy’s Fight for Survival", das dem Promiportal Page Six bereits vorliegt, sprach der Autor Omid Scobie mit mehreren Quellen über die turbulenten letzten Jahre des Herzogs von Sussex und dessen Konflikt mit der Königsfamilie.

Royal Family fordert: Charles soll Konflikt mit Harry schlichten

Prinz Harry und seine Frau Herzogin Meghan waren bekanntermaßen als hochrangige Mitglieder der königlichen Familie im Jahr 2020 zurückgetreten. Sie leben mittlerweile in Kalifornien und haben sich seit dem Rücktritt aus dem Königshaus wiederholt zu den vermeintlichen Streitigkeiten mit Harrys Familie geäußert.

