Kate eine Lästerschwester, William machthungrig: Neue Enthüllungen über die Royals

Kate soll über Meghan gelästert haben

Auch auf eine Konfrontation mit ihrer Schwägerin Kate dürfte Meghan keine Lust zu haben. Den beiden Frauen wird nachgesagt, dass während Meghans Zeit als hochrangiger Royal keine gute Bindung zueinander aufbauen konnten.

Scobie soll laut Daily Mail eine enge Freundin der Sussexes mit den Worten zitieren, Catherine habe bisher "mehr Zeit damit verbracht, über Meghan zu reden als mit Meghan."

Charles werde in Scobies Buch als "unbeliebt" beschrieben, William als "machthungrig", während Harry "von seiner eigenen Familie verraten" worden sein. Und auch sonst droht "Endgame", das am Dienstag erscheint, erneut alte Wunden aufzureißen. So wird darin unter anderem behauptet, Harry habe seinem Vater vorgeworfen. "Willst du deine Enkelkinder nicht mehr sehen" - nachdem Charles ihn aus Frogmore Cottage vertrieben hatte.