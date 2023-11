Freund behauptet: Fergie gezwungen zu arbeiten, um Andrews Schulden zu begleichen

Ein Freund von Prinz Andrew und Sarah Ferguson behauptet, der Herzog von York sei der Grund dafür gewesen, dass seine Ex-Frau einen Job in der ITV-Sendung "This Morning" angenommen habe. Anfang November war berichtet worden, dass das britische Fernsehen Interesse an einer Zusammenarbeit mit "Fergie" habe. Jetzt deutet express.co.uk an, sie sei bei "This Morning" als Co-Moderatorin aufgetreten, um Andrew zu helfen, seine horrenden Schulden zu bezahlen.

Fergie als Co-Moderatorin bei "This Morning"

Nachdem die Ex-Frau von Prinz Andrew bei ihrem Auftritt in der britischen Talkshow "Loose Women" einen bleibenden Eindruck hinterlassen hatte, sollen die Bosse des TV-Senders ITV Interesse gezeigt haben, Fergie für weitere Projekte einzuspannen.

➤ Lesen Sie hier mehr: Körpersprache-Expertin: William zeigt subtile Anzeichen, dass seine Rolle ihren Tribut fordert