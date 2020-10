Königin Silvia von Schweden: Enthüllung über ihre tragische Familiengeschichte

Schwedens Königin Silvia blickt auf eine bewegte Geschichte zurück: 1943 wurde Silvia Renate Sommerlath, wie die schwedische Monarchin mit Mädchennamen hieß, in Heidelberg als einzige Tochter unter drei Söhnen des deutschen Geschäftsmannes Walther Sommerlath und seiner in Brasilien geborenen Ehefrau Alice Soares de Toledo geboren.

Sie war Hostess, als sie Carl Gustaf kennenlernte

Ab 1947 wuchs sie in São Paulo auf. Ihre Familie sollte erst 1957 nach Deutschland zurückkehren. Nachdem Silvia 1963 am Luisen-Gymnasium Düsseldorf ihre Matura machte, besuchte sie das Sprachen- und Dolmetscher-Institut in München. Ihr Sprachtalent – Silvia spricht neben Schwedisch und Deutsch auch Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Englisch und die Schwedische Gebärdensprache – verhalf ihr zu einem Job als Hostess bei den Olympischen Sommerspielen im Jahr 1972. Hier machte sie auch die Bekanntschaft ihres späteren Ehemannes Carl XVI. Gustaf von Schweden, den sie vier Jahre später in Stockholm heiraten sollte.

Doch während sie dank ihrer Beziehung mit Carl Gustaf Deutschland verließ, um ein Leben in Reichtum zu führen, hatten es ihre Verwandten in Ostdeutschland umso schwerer. Bisher unbekannte Details über die Vergangenheit ihrer Familie werden nun in einem neuen Buch mit dem Titel "Carl-Gustaf Svingel och Silvias familj i det kalla krigets Berlin" der Autorin Ingrid Thörnqvist bekannt. Diese berichtet, wie sich Silvia auch nach ihrer Hochzeit mit dem schwedischen König weiterhin für das Schicksal ihrer Familie in der DDR engagierte.