Enthüllungsbuch-Autor: Von dieser Prinzessin soll Jeffrey Epstein "besessen" gewesen sein

Prinzessin Madeleine hatte nach ihrem Studium 2006 ein Praktikum bei UNICEF in New York City absolviert. Zu diesem Zeitpunkt lebte sie mit ihrem damaligen Freund, Rechtsanwalt Jonas Claes Bergström, für sechs Monate in New York.

2010 zog die Schwedin erneut in den Big Apple, wo sie für die von ihrer Mutter gegründete "World Childhood Foundation" arbeitete. In New York wurde Madeleine jedoch nicht dauerhaft glücklich. Nachdem sie vorübergehend auch in London gelebt hatte, zog die Prinzessin im Sommer 2018 zusammen mit ihren Kindern und ihrem Ehemann Christopher Paul O’Neill nach Florida.