Kit Harington hat "Game of Thrones"-Finale nicht gesehen

"Ich habe die Show immer noch nicht gesehen", gestand der 32-Jährige. "So bin ich mit dieser Kontroverse umgegangen. Indem ich die finale Staffel nicht geschaut habe." Aber kann der Schauspieler das fertige filmische Werk tatsächlich in seiner Gesamtheit beurteilen, wenn er es doch nie sah? Harington meint, schon. "Ich weiß, was es brauchte, um das zu drehen. Es war hart und jeder hat seine Liebe und Mühe eingebracht." Wobei bekanntlich auch die größte Liebesmüh dazu neigt, eine vergebene zu sein.