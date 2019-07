Nach "GoT"-Ende: Kit Haringtons Ehe steht auf dem Spiel

Gleich nach dem Ende der letzten Staffel von "Game of Thrones" verabschiedete sich Kit Harington, alias Jon Schnee, vorerst in ein "Wellness-Zentrum" um sich Zeit für seine "persönlichen Probleme" zu nehmen. Der sechs Jahre andauernde Drehmarathon hatte ihn offenkundig ausgelaugt. Seit einiger Zeit ist zudem bekannt, dass der Schauspieler alkoholsüchtig ist. Die Krankheit fängt nun an, seine Ehe zu belasten, weiß ein Insider.

Psychischer Winter für Harington

Harington hatte während der Dreharbeiten psychische Probleme entwickelt und sich bereits währenddessen in Therapie begeben. Selbstzweifel und ständiger Druck plagten ihn. "Es war keine sehr gute Zeit in meinem Leben", sagte er Variety. "Ich hatte das Gefühl, ich musste mich als die glücklichste Person der Welt fühlen, obwohl ich mich sehr verletzlich fühlte. Ich hatte eine wackelige Zeit in meinem Leben - so wie ich denke, dass viele Menschen in ihren Zwanzigern sind. Zu dieser Zeit begann ich mit der Therapie und fing an, mit Menschen zu sprechen. [...] Ich war unglaublich besorgt darüber, ob ich überhaupt schauspielern konnte."