"GoT"-Star Kit Harington entschuldigt sich in Video für Finale

Doch nun tauchte auf YouTube ein verdächtiges Video auf. Der ganze Cast der letzten Staffel steht im Köstum und wohl aufbereitet am Set der Serie. Allen voran Jon Schnee, gespielt vom britischen Schauspieler Kit Harington (32). "Es ist Zeit für Entschuldigungen. Es tut mir leid, dass wir eure Zeit verschwendet haben", setzt Harington zur, von bedrohlicher Musik begleiteten, Rede an. Die anderen Darsteller stehen währenddessen betrübt im Hintergrund. "Ich weiß, dass am Ende nichts Sinn ergeben hat." Der vergessene Starbucks-Becher sei noch das kleinste Übel gewesen.

"GoT"-Cast in Deepfake-Video zu sehen

Doch spätestens an dieser Stelle des Clips wird klar - hier stimmt etwas nicht. Ein beleibter Mann mit Kappe und Kaffeebecher in der Hand schiebt sich immer wieder ins Bild und sorgt für einen eher komödiantischen Eindruck.