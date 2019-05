Fans entdeckten Kaffeebecher in "Game of Thrones"-Folge

Die "Game of Thrones"-Gemeinde beschäftigt ein neuer Skandal. Und der ist - kein Spoiler - der Schlampigkeit am Set geschuldet. In der aktuellen Folge, die am Sonntag veröffentlicht wurde, ist ein Merkmal des 21. Jahrhunderts zu entdecken. Ein recht banales, das optisch an einen Kaffeebecher gemahnt. Zumindest haben das Fans mit Adleraugen, hoch aufgelösten Bildschirmen und mutmaßlich viel Tagesfreizeit entdeckt: