Kit Harington beleidigt "Game of Thrones"-Fans

Turner verteidigt "GoT"-Finale

Auch Sophie Turner empfindet die Kritik als unangebracht. Die " Sansa Stark"-Darstellerin stellte gegenüber der New York Times klar, dass sie die Petition als "respektlos" empfinde.

"Die Menschen haben immer bestimmte Vorstellungen in ihren Köpfen, wie sie sich ein Finale vorstellen und wenn es nicht ihrem Geschmack entspricht, regen sie sich auf und rebellieren", so die 23-Jährige.

"Doch diese Petitionen und all diese Sachen, ich finde das gegenüber der Crew, den Drehbuchautoren und Filmemachern respektlos, die zehn Jahre lang unermüdlich daran gearbeitet haben und elf Monate lang die letzte Staffel gedreht haben", sagte Turner weiter und verteidigte das Ergebnis der langjährigen Arbeit: "Über 50 Nachtaufnahmen. So viele Leute haben so hart daran gearbeitet und jetzt ziehen die Leute (Anm. die Arbeit) in den Dreck, weil es nicht das ist, was sie sehen wollten."