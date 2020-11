Kirche feuert Justin Biebers religösen Mentor wegen "moralischen Versagens"

Justin Bieber gilt als das prominenteste Mitglied der umstrittenen "Hillsong Church". Die 1983 in Australien gegründete Freikirche findet vor allem bei jungen Gläubigen anklang. Durch emotionale Predigten und Livekonzerte werden die Gottesdienste hier zu Happenings. Dank hauseigenen Bands wie "Hillsong United" und "Hillsong Worship" hat die "Hillsong Church" mit selbstproduzierten christlichen Songs inzwischen eine riesige Fanbase aufgebaut und Millionen Platten verkauft. Auch Justin Bieber fand in der hippen Freikirche Halt, als er mit zunehmenden Drogenproblemen zu kämpfen hatte.

Bieber ist prominenter Anhänger der "Hillsong Church"

Biebers Manager Scooter Brain hatte 2018 im Podcast The Red Pill von Van Lathan über die Drogenabhängigkeit des ehemaligen Teeniestars gesprochen. Er habe oft Angst gehabt, der Musiker könnte an einer Überdosis sterben, da er sich in den vergangenen Jahren an "einem dunklen Ort" befunden habe. Besonders schlimm sei es um Bieber 2017 während seiner Purpose World Tour gestanden. Braun brachte ihn jedoch dazu, diese abzubrechen. "Ich hatte Angst, er könnte irgendwann schlafen gehen und so viel Müll in seinem System haben, dass er am nächsten Morgen nicht mehr aufwachen würde."