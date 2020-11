Wahrer Grund für Ausstieg bei "The Affair": Ruth Wilson erhebt schwere Vorwürfe

"Was wichtig ist, ist zu sagen, dass ich meine Meinung geäußert habe. Ich hatte eine Stimme. Ich bin für mich eingestanden. Es gab eine Situation bei 'The Affair' in der sich die Dinge nicht richtig angefühlt haben und ich habe mich damit auseinandergesetzt und ich habe es geschafft, mich selbst zu beschützen."

"Das war vor #MeToo und vor Harvey Weinstein", sagte Wilson nun gegenüber Stylist, "und doch waren meine Instinkte stark und klar in Bezug darauf, was sich für mich falsch anfühlte und in Bezug auf das, was vor sich ging und was sich daran nicht sicher anfühlte."