"The Affair"-Star Dominic West: Ehefrau äußert sich zu seiner Affäre mit Lily James

Um seinen Zusammenhalt zu demonstrieren, tauschte das Paar vor den Fotografen Küsse aus. Ob die beiden ihre Eheringe tatsächlich noch tragen, blieb ungeklärt. West versteckte seine rechte Hand in der Manteltasche. FitzGerald ließ ebenfalls keine neugierigen Blicke auf ihren Ringfinger zu. Sie verbarg ihre rechte Hand während des Pressetermins in der Hosentasche. Die Daily Mail veröffentlichte die Fotos von dem gemeinsamen Auftritt des Ehepaares.

Dominic West und Catherine FitzGerald haben einander auf der Uni kennengelernt und waren als Studenten vorübergehend ein Paar. Die beiden fanden erneut zueinander, als sich West von seiner ehemaligen Freundin Polly Aster getrennt hat, mit der er eine gemeinsame Tochter hat. Im Juni 2010 haben sich West und FitzGerald in Irland getraut.

Einem internationalen Publikum wurde Dominic West durch seine Rolle des untreuen Ehemannes Noah Solloway in der Serie "The Affair" bekannt. Derzeit steht er zusammen mit Lily James für die neue Serie "The Pursuit of Love" vor der Kamera. Die 31-jährige James, die sich vor Kurzem endgültig von "The Crown"-Star Matt Smith getrennt hat, hat sich bisher nicht zu der ganzen Situation geäußert.