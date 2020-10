Affäre mit Lily James aufgeflogen: "The Affair"-Star Dominic West droht Scheidung

Sein außerehelicher Rom-Aufenthalt mit Serienkollegin Lily James könnte Domic West seine Ehe kosten.

Die britische Zeitung Daily Mail veröffentlichte Fotos, welche den "Mama Mia"-Star mit West küssend und turtelnd in der italienischen Hauptstadt zeigen. Einem Insider zufolge sollen Lily James und der 19 Jahre ältere Familienvater zwei Nächte in einer Suite des Hotels De La Ville in Rom verbracht haben.

Dominic West: Ehefrau "am Boden zerstört"

West und James stehen zurzeit für die neue Serie "The Pursuit of Love" vor der Kamera. Bei den Dreharbeiten dürfte es gefunkt haben. In Rom zeigten sich die beiden jedenfalls sichtlich verliebt.

Pikant: West ist offiziell noch mit seiner Ehefrau Catherine FitzGerald verheiratet. Die beiden haben einander als Studenten kennengelernt und sich 2010 getraut. Mit FitzGerald hat der britische Film- und Theaterschauspieler vier Kinder.