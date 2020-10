Affäre? Lilly James in flagranti mit verheiratetem Star von "The Affair" erwischt

Nun wurden der "The Affair"-Darsteller und James bei einem gemeinsamen Aufenthalt in Rom erwischt. Die Daily Mail veröffentlichte pikante Paparazzi-Fotos der beiden Schauspieler: Auf einem der Bilder sind James und West küssend in einem Restaurant abgelichtet. Auf anderen Fotos sind sie beim ausgelassenen Sightseeing zu sehen und dabei, wie sie sich einen gemieteten Scooter teilen. Beide tragen Masken, es ist jedoch nicht zu übersehen, dass es sich um West und James handelt. Augenzeugen zufolge sollen die beiden keinen Versuch unternommen haben, ihres inniges Verhältnis zu verbergen.