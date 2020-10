Später Besuch: Was läuft da zwischen Adele und Bad Boy Chris Brown?

Chris Browns spätabendlicher Besuch bei Sängerin Adele sorgt in der britischen Klatschpresse für Schlagzeilen: Wie die Sun berichtet, soll Rihannas Exfreund der vielfachen Grammy-Gewinnerin am Wochenende spät abends eine Visite abgestattet und das Anwesen der Musikerin erst in den frühen Morgenstunden wieder verlassen haben.

Chris Brown: Später Besuch bei Sängerin Adele

Brown kam in Begleitung seiner Kumpels. Angeblich sollen Chris Brown und dessen Entourage bei Adele eine Party gefeiert haben. Mitten in der Nacht sei der US-Rapper bei Adeles Haus angekommen. Einem Insider aus Adeles engstem Umkreis zufolge kam Brown zusammen mit seinen Kumpels "in riesigen Autos mit verdunkelten Scheiben vorgefahren".

"Es war ein bisschen eine Nebel und Nacht-Aktion. Er kam mitten in der Nacht an und ging nicht vor zwei Uhr morgens wieder", so die Quelle.