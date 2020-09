Best Friends: Erschlankte Adele gratuliert Nicole Richie mit nie gesehenen Schnappschüssen

Am 21. September ist Nicole Richie, die Adoptivtochter von Musiker Lionel Richie, 39 Jahre alt geworden. Eine, die ihr besonders herzlich zu ihrem Ehrentag gratulierte, ist Sängerin Adele.

Adele: Entzückendes Posting zu Nicole Richies Geburtstag

Die beiden Frauen verbindet eine enge Freundschaft. Anlässlich von Richies Geburtstag veröffentlichte Adele jetzt ein Video und bisher nie geshene Schnappschüsse, die Einblicke in ihre Beziehung geben.

Auf Instagram erklärt Adele ihren Fans, dass sie Richie "liebt und vergöttert." Zudem teilt sie ein lustiges Video, in dem ihr Nicole Richie einen Streich spielt: Die Musikertochter duckt sich in einer Küche, wartet darauf, dass Adele den Raum betritt, um diese mit einem lauten "Buuuh!" zu erschrecken. Nachdem sich Adele von ihrem ersten Schreck erholt hat, beugt sie sich zu Nicole herunter, umarmt diese und bricht in lautes Gelächter aus. "Verdammt nochmal", kommentiert die in einen Jogginganzug gekleidete 32-Jährige dann den gelungenen Streich, bevor sie weitergeht.