Adele: Bikini-Foto handelt Sängerin scharfe Kritik ein

Bei kultureller Aneignung (englisch: cultural appropriation) handelt es sich um einen Begriff in der US-amerikanischen Critical-Whitness-Bewegung, welcher der Reflexion von Macht- und Diskriminierungsverhältnissen dient, durch die traditionelle Gegenstände der materiellen Kultur verschiedener Ethnien für Kommerzialisierungsprozesse instrumentalisiert werden. Diese Form kultureller Aneignung wird kritisiert, da die betroffenen Kulturen verloren gehen oder verfälscht dargestellt werden können. Außerdem kann die externe Kommerzialisierung die wirtschaftliche Betätigung in den betroffenen Ethnien beeinträchtigen.

Doch nicht alle User prangern Adele für ihren Auftritt an. Es gibt offenbar auch Mitglieder aus der brasilianischen Community, die sich nicht an dem Ouftit der Sängerin stoßen. So schreibt unter anderem ein positiv gesinnter User: "Wir lieben es, unsere Flagge überall zu sehen! Das bringt mich zum Lächeln!" Ein anderer verteidigt Adele: "Das ist kulturelle Wertschätzung, nicht kulturelle Aneignung."