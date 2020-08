Typveränderung: Adele überrascht - schon wieder - mit neuem Look

Die britische Sängerin Adele ("Rolling In The Deep") hat Fans und Kollegen erneut mit einer Typveränderung überrascht. Vor wenigen Stunden veröffentlichte die mehrfache Grammy-Gewinnerin ein Foto, auf dem sie in entspannter Freizeitkleidung - und mit Locken zu sehen ist. Ein ungewöhnlicher Look für die 32-Jährige.