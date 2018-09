Anfall auf der Straße: Fans in Sorge um Justin Bieber

Manager bangte um Biebers leben

Wie vor Kurzem bekannt wurde, hatte der Sänger in den vergangenen Jahren mit Drogenproblemen zu kämpfen. Biebers Manager Scooter Brain hatte erst vergangene Woche über die Drogenabhängigkeit des ehemaligen Teeniestars gesprochen. Er habe oft Angst gehabt, der Musiker könnte an einer Überdosis sterben, da er sich in den vergangenen Jahren an "einem dunklen Ort" befunden habe.

"Es gab Zeiten, da habe ich jede Nacht gebangt, dass ich ihn verlieren könnte", sagte der Manager im Podcast The Red Pill von Van Lathan. "Damals habe ich ihm gesagt, dass er nicht arbeiten darf. Er schrie mich an und sagte mir, dass er Musik machen will. Er wollte auf Tour gehen, aber ich dachte, er könnte sterben, wenn er es tut", so Braun. "Ich wollte, dass er gesund wird."