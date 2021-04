Begehrt: Kim Kardashian von Royals und Milliardären hofiert

Im Februar hat Kim Kardashian die Scheidung von ihrem Ehemann Kanye West eingereicht, mit dem sie vier gemeinsame Kinder hat und den sie 2014 in Florenz geheiratet hatte. An Verehrern soll es dem Reality-Star seitdem nicht mangeln. Wie Page Six berichtet, soll Kardashian von namhaften Junggesellen umgarnt werden.

Kim Kardashian von Royals und Milliardären hofiert

Das Promiportal behauptet, die 40-Jährige werde seit ihrer Trennung von West als die "begehrteste Milliardärs-Bachelorette" gehandelt. Angeblich soll Kardashian von einer Reihe wohlbetuchter Rosenkavaliere hofiert werden.

"Die Leute versuchen sie durch gemeinsame Freunde und Menschen, mit denen sie zusammengearbeitet hat, zu kontaktieren, um sie zu verkuppeln", zitiert Page Six eine Quelle aus dem Umfeld der vierfachen Mama. Von "Mitgliedern der königlichen Familie über angesehene Schauspieler, bis hin zu Sportlern und Milliardären", sei alles dabei, so der vermeintliche Insider. Auch über private Nachrichten sollen besagte Junggesellen versuchen, Kontakt zu Kardashian aufzunehmen.