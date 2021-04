Corona-Krise als Chance: So wurde Kim Kardashian Milliardärin

Wie macht die das bloß? In ihrer Instagram-Welt sieht man Kim Kardashian entweder am Strand, mit ihren Kindern, auf dem roten Teppich oder neue Wäsche vorführen. Selbst in den zehn Jahren der Realitiy-TV-Show Keeping Up with the Kardashians sah man die laut Forbes Magazine frisch gebackene Milliardärin kaum so zupacken, dass man dies landläufig unter Arbeit verstehen würde.

Wie also kommt Kim zu so viel Kohle?

5 Gründe für den Erfolg

1. Präsenz

In einer Welt, in der es wichtig ist, sich zu zeigen, ist es goldrichtig, auf den sozialen Kanälen präsent zu sein. Auf Instagram haben 214 Millionen Menschen den Kanal von Kim Kardashian abonniert, unter anderem der Starpianist Lang Lang oder Fußballer Cristiano Ronaldo. Sie alle können mitverfolgen, was die Unternehmerin so treibt. Im Moment etwa urlauben unter Palmen.