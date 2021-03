Buchmacher sagen: Er wird Kim Kardashians Nächster!

Und wer ist nach den Buchmachern jetzt tatsächlich Kim Kardashians nächster Lover? Sie war ja schon mal mit einem verheiratet: Kris Humphries. An erster Stelle einer illustren Liste steht einer der größten Stars, den die NBA derzeit zu bieten hat. Nein, nicht LeBron, der würde sich auf so etwas nicht einlassen. Aber ein begnadeter Techniker, dem auch eine Liebe für Nightlife und etwas zwielichtige Clubs nachgesagt wird. Es ist ... "The Beard": James Harden!