Kris Jenners Scheidungs-Tipp für Kim Kardashian

"Wenn du das im Kopf behältst und weißt, dass sie dich durchbringen werden, wird die Liebe dich aufbauen, weißt du, egal wie sehr du verletzt bist", so das Familienoberhaupt des Kardashian-Jenner-Clans. "Früher habe ich alle ins Bett gebracht, und dann war ich verärgert oder ging in mein Zimmer und weinte mich in den Schlaf. Aber ich wollte keine Mitleidsparty vor den Kindern abziehen", erzählte Jenner über ihre eigenen Erlebnisse.