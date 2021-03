Kris Jenner über harte Zeiten nach Scheidung von Robert Kardashian

Reality-TV-Star Kris Kenner hatte nach der Scheidung von ihrem ersten Ehemann Robert Kardashian im Jahr 1991 eine schwere Zeit vor sich. In einem Interview mit WSJ, gab sie unter anderem an, "keine Ahnung von Geld" gehabt zu haben. "Eines Tages fragte meine Freundin Shelli Azoff: 'Wie viel kostet dein Gärtner?' Und ich sagte: 'Ich weiß nicht'", verriet Jenner. Dies sei ein Wendepunkt für sie gewesen. "Es war mir peinlich, dass ich es nicht wusste." Nach der Trennung habe sie gemerkt, dass sie einiges in Ordnung bringen müsse. "Ich bin eines Tages mit Aufgaben aufgewacht, die ich am Tag zuvor nicht hatte."

Neues Leben

Glücklicherweise habe sie "schnell gelernt". "Es verschaffte mir ein enormes Erfolgserlebnis, all das zu lernen, meine eigenen Rechnungen zu bezahlen, mein eigenes Geld zu verdienen und meine eigenen Steuern zu zahlen", so Jenner. "Und es gab Zeiten, in denen ich nicht viel Geld hatte, aber ich war sehr gut organisiert." Heute ist Jenner ist selbst eine erfolgreiche Geschäftsfrau.

Robert Kardashian erlangte Mitte der 90er Jahre nationale Bekanntheit, weil er im spektakulären Verfahren um die Morde an O.J. Simpsons Ex-Frau und deren Freund zum Verteidiger-TeamTeil gehörte.