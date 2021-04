Kimye: Die jüngste Entwicklung in der Kardashian-Scheidung

Kimye sind nicht mehr. Im Februar hat Kim Kardashian die Scheidung von ihrem Ehemann Kanye West eingereicht. Die beiden hatten 2014 geheiratet und haben vier gemeinsame Kinder. Kardashian soll bereits vor Monaten die gefürchtete Scheidungsanwältin Laura Wasser eingeschaltet haben. Wie sich das Verhältnis des Reality-Stars zu seinem Noch-Ehemann in Anbetracht der Umstände aktuell gestaltet, verrät ein Insider aus Kardashians Umfeld gegenüber Hollywood Life.

Kardashian in Bezug auf Kommunikation "sehr bemüht"

Der Quelle zufolge sollen West und Kardashian kaum miteinander sprechen, seit Kim die Scheidung eingereicht hat. Und wenn sie miteinander reden, dann zumeist über ihre Kinder, North, Saint, Chicago und Psalm. Gerichtsdokumenten zufolge sei sich das Ex-Paar darüber einig, dass es sich das Sorgerecht teilen wolle. Als Paar habe man sich aber "außeinandergelebt", so der Insider.

"Kim und Kanye unterhalten sich derzeit, aber es kommt nicht so oft vor", teilt die Quelle Hollywood Life mit. "Sie hatten in letzter Zeit Phasen, in denen Funkstille herrschte und dann haben sie wieder angefangen zu reden. Aber Kim wird seine Anrufe immer entgegennehmen. Sie sind nicht mehr so ​​nah, was für beide sehr schwierig ist, besonders für Kim."