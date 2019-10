Kim Kardashian hat sich gemeinsam mit ihren Kindern taufen lassen

Wie die Nachrichtenagentur AFP berichtete, reiste Kardashian am Montag gemeinsam mit ihren vier Kindern und ihrer Schwester Kourtney Kardashian in die Gemeinde Etschmiadsin, etwa 20 Kilometer von der armenischen Hauptstadt Eriwan entfernt. Tochter North (6) wurde bereits 2015 in Jerusalem getauft.

Kardashian ist unter anderem durch die Reality-Show "Keeping Up with the Kardashians" bekannt geworden.