Kim Kardashian möchte "erstaunliche" Greta Thunberg treffen

Umweltbewusster Haushalt

Indes bemüht sich der "Keeping Up With The Kardashians"-Star, ihren Haushalt umweltbewusst zu gestalten und ihren Kindern ein Bewusstsein dafür beizubringen. "Wir haben das ganze Plastik aus unserem Haus verbannt und durch Glas ersetzt. Ich bringe ihnen (den Kindern) bei, wie wir recyceln, wie wir kompostieren, etc. Das sind echte Entscheidungen, die ich in meinem Haushalt getroffen habe."