Kim Basingers nette Art, sich über Ex Alec Baldwin lustig zu machen

Aus dem Filmbusiness hat sich sie sich weitgehend zurückgezogen. "Rote Teppiche mag ich nicht besonders", sagte sie einmal in einem ihrer seltenen Interviews. "Aber die Arbeit liebe ich." Ein paar kleinere Rollen spielte sie in den vergangenen Jahren noch, beispielsweise in der "Fifty Shades of Grey"-Serie.

Die Hauptrollen spielen aber ihr Privatleben und ihr Engagement für den Tierschutz. Sie lebe im Süden Kaliforniens und verbringe viel Zeit am Meer, erzählte die Schauspielerin dem Georgian Journal. "Meine Tochter Ireland lebt in der Nähe (...). Ich liebe Musik und alle Arten von Büchern." Zudem schreibe sie, vor allem Kinderbücher, und verbringe Zeit mit ihrem Freund, dem Stylisten Mitch Stone.