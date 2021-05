Beängstigender Zwischenfall bei Hollywood-Familie Baldwin. Eduardo, der erst acht Monate alte Sohn von Alec und Hilaria Baldwin, hatte eine allergische Reaktion, weshalb er im Krankenhaus behandelt werden musste, wie die 37-Jährige auf Instagram schreibt. "Es war einer dieser schrecklichen Momente, vor denen man sich als Elternteil fürchtet. Meine Kinder haben keine Allergien, daher war dies eine Premiere", kommentierte sie ein Foto, das sie mit ihrem "Edu" auf dem Arm zeigt. Auf was der Kleine allergisch reagiert hatte, wisse sie noch nicht. Das Bild sei entstanden, als es ihrem Sohn bereits besser ging, so Baldwin weiter.