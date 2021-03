Khloe Kardashian auf Magazin-Cover: Ist das etwa ein Verlobungsring?

Kurz vor der Ausstrahlung des Staffelfinales von "Keeping Up With The Kardashians" zelebriert Khloe Kardashian ihre Wiedervereinigung mit Tristan Thompson. Auf dem Titelbild des Gritty Pretty-Magazins präsentiert sich die Schwester von Kim Kardashian mit einem Ring, von dem angenommen wird, dass es sich um einen Verlobungsring handelt.

Kloe Kardashian zeigt Verlobungsring auf Magazin-Cover

Das Paar hatte sich 2019 getrennt. Inzwischen sind die beiden nicht nur wieder zusammen. Der Basketballspieler soll der 36-Jährigen sogar einen Antrag gemacht haben, wie US-Magazine mutmaßen. Ende Februar hatte Khloe Kardashian mit einem Foto von einem Diamantring an ihrem Ringfinger Gerüchte angefeuert, sich mit Thompson verlobt zu haben. Der vermeintliche Verlobungsring ist nun in voller Pracht auf dem Cover des Gritty Pretty-Magazins zu bewundern.

Bestätigt wurden die Gerüchte um einen Heiratsantrag bisher aber noch nicht offiziell.