Drake: Rappt er über Affäre mit Kim Kardashian?

Gerüchte gabs' ja schon länger, dass Rapper Drake eine Affäre mit Kim Kardashian, der Noch-Ehefrau seines ehemaligen Kumpels Kanye West, gehabt haben soll. Am 5. März erschien Drakes neues Album "Scary Hours 2", auf dem unter anderem die Single "Wants and Needs" zu hören ist. Und Fans sind sich sicher, dass der Musiker darin seine Affäre mit Kardashian gesteht.

Fans sind sich sicher: Drake rappt über Affäre mit Kim

"Ja, ich bin wahrscheinlich mit Yeezy verbunden, ich brauche etwas Jesus. Aber sobald ich anfange, meine Sünden zu beichten, würde er uns nicht glauben", rappt Drake unter anderem in "Wants and Needs".

"Yeezy" ist der Name von Kanye Wests Modemarke. Obwohl er Kim Kardashian in dem Song nicht namentlich erwähnt, spekulierten Drakes Fans sofort, dass die Zeile Bezug auf seine vermeintliche "Affäre" mit dem Reality-TV-Star nimmt. "Drake hat gerade bestätigt, dass er mit Kardashian Sex hatte", ist sich ein User sicher. Und viele stimmen ihm zu.