Kevin Spacey wird 65: Verurteilter ohne Schuldspruch

Bis dahin ging es für Spacey 30 Jahre lang steil bergauf - dank seines unvergleichlichen Talents vor allem für Rollen mit dunklen Geheimnissen. Seinen Durchbruch im Film hatte er als Serienmörder in "Sieben". 1996 erhielt er den Nebenrollen-Oscar für "Die üblichen Verdächtigen" und vier Jahre später die Auszeichnung als bester Hauptdarsteller in "American Beauty". Für seine grandiose Darstellung des US-Politikers Frank Underwood im Netflix-Megaerfolg "House of Cards" bekam er einen Golden Globe.

Es ist nur wenige Jahre her, da war Kevin Spacey der Liebling der Massen, gefeiert und willkommen, wo er auch hinkam. Doch dann kam der Herbst 2017. Im Zuge der MeToo-Debatte wurden Vorwürfe von sexuellen Übergriffen und Belästigung gegen den Oscar-Preisträger ("American Beauty") laut - in mehr als 30 Fällen. Spacey wurde fortan in einem Atemzug mit Sexualstraftäter Harvey Weinstein genannt. Ein Absturz, wie er tiefer kaum möglich ist.

Doch im Lichte der Enthüllungen gegen Filmmogul Harvey Weinstein warfen mehrere Männer Spacey sexuelle Übergriffe vor. "Meine Welt hat sich im Herbst 2017 komplett verändert", sagte Spacey darüber einmal. "Mein Job, viele meiner Beziehungen, mein Ansehen in meiner eigenen Industrie - all das war innerhalb von Stunden weg", resümierte er.

Netflix beendete die Zusammenarbeit bei "House of Cards" und verklagte Spacey auf Schadenersatz, nachdem Beschwerden von Mitarbeitern am Set über ihn aufgekommen waren. Szenen mit Spacey in dem Thriller "All The Money in the World" (Alles Geld der Welt) wurden nachträglich entfernt. An neue Rollen war nicht mehr zu denken.