Umstrittener Kevin Spacey erhält bereits zweiten Lebenswerkpreis in Italien

In Italien hält man dem Schauspieler Kevin Spacey (64) wohl nach wie vor die Stange. Denn am 21. Juli wird er in Taormina mit dem Lebenswerkpreis ausgezeichnet. Schon vergangenes Jahr wurde Spacey in Turin mit einem Preis für sein Lebenswerk geehrt. "Kevin Spacey ist ein zeitloses Monument der Film- und Theatergeschichte, das zweifellos die Chance verdient, seine Karriere wieder aufleben zu lassen", begründen die Organisatoren des Preises, Michel Curatolo und Marco Fallanca, die Entscheidung. Während er hier also geehrt wird, läuft in Großbritannien noch ein Zivilprozess, da ein Mann behauptet, er wurde von Spacey sexuell belästigt. In der Channel-4-Dokumentation "Spacey Unmasked" warfen dem ehemaligen Hollywood-Star insgesamt zehn Männer sexuelles Fehlverhalten vor.

Der Schauspieler hat alle Vorwürfe bestritten, wie er das auch schon zuvor in Prozessen wegen sexueller Übergriffe in den USA und in Großbritannien getan hatte. In diesen Gerichtsverfahren wurde er freigesprochen. Dennoch bedeuteten die Vorwürfe das Ende seiner Hollywood-Karriere. So durfte er bei der letzten Staffel der Netflix-Serie "House of Cards" nicht mehr mitspielen und wurde im Film "Alles Geld der Welt" durch Christopher Plummer (gest. 2021) ersetzt.

Welche Konsequenzen das für ihn hatte, erzählte Spacey unter Tränen in der TV-Sendung "Piers Morgan Uncensored". "Mein Haus wurde zwangsversteigert, weil ich kein Geld mehr habe, nur viele Millionen Schulden."

Seine Karriere läuft jetzt langsam wieder an, aber nicht etwa in Hollywood, sondern in Italien. Denn dort spielte er in dem Film "The Man Who Drew God" unter der Regie von Franco Nero und im Psychothriller "The Contract" hat er jetzt auch eine Rolle bekommen.